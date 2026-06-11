Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Армия

Беспилотник ВСУ атаковал бензовоз на заправке в Херсонской области

Сальдо: дрон ВСУ атаковал бензовоз на АЗС в Скадовске
Valentyn Ogirenko/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по бензовозу на автозаправке (АЗС) в Скадовске. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Возгорание уже ликвидировано», — уточнил глава региона.

По словам Сальдо, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, распространения огня на заправочную станцию не допустили. При этом он предупредил, что опасность повторных ударов беспилотников противника сохраняется.

Кроме того, минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области. По данным Сальдо, украинская армия атаковала три переправы: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки. Предварительно, все три моста получили повреждения. Специалисты уже обследуют конструкции, чтобы уточнить их состояние. О сроках восстановления и возобновления движения сообщат дополнительно.

Губернатор также отметил, что в ночь на 11 июня военные и силы ПВО региона уничтожили 45 вражеских ударных беспилотников. По словам Сальдо, ВСУ целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре области.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!