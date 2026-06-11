Беспилотник ВСУ атаковал бензовоз на заправке в Херсонской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по бензовозу на автозаправке (АЗС) в Скадовске. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Возгорание уже ликвидировано», — уточнил глава региона.

По словам Сальдо, сотрудники МЧС оперативно потушили пожар, распространения огня на заправочную станцию не допустили. При этом он предупредил, что опасность повторных ударов беспилотников противника сохраняется.

Кроме того, минувшей ночью ВСУ нанесли серию ударов по мостам в Херсонской области. По данным Сальдо, украинская армия атаковала три переправы: через Северо-Крымский канал в районе Преображенки и Мирного, автомобильный мост на направлении Перекоп — Армянск, а также мост у населенного пункта Ставки. Предварительно, все три моста получили повреждения. Специалисты уже обследуют конструкции, чтобы уточнить их состояние. О сроках восстановления и возобновления движения сообщат дополнительно.

Губернатор также отметил, что в ночь на 11 июня военные и силы ПВО региона уничтожили 45 вражеских ударных беспилотников. По словам Сальдо, ВСУ целенаправленно бьют по транспортной инфраструктуре области.

Ранее Сальдо назвал цель ударов ВСУ по мосту на границе с Крымом.