Военные в Эстонии за два месяца вырыли 10 км противотанковых рвов на границе с Россией в районе Пскова. Об этом сообщает газета Postimees.

По данным издания, в волости Сетомаа некоторые участки были укреплены «зубами дракона». Отмечается, что власти Эстонии не собираются полагаться на лишь одну оборонительную линию и в случае необходимости готова создать дополнительную.

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. В ближайшие месяцы планируется возвести еще 23 укрепления. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

До этого зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров назвал «глупостью» желание стран Балтии построить линию обороны у границы с Россией.

Ранее в Германии заявили об отсутствии бункеров для населения.