Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Визит Путина в КитайВойна США и Израиля против Ирана
Армия

В Германии заявили об отсутствии бункеров для населения

Bild: в Германии заявили об отсутствии действующих бункеров для населения
Frank May/picture alliance/Global Look Press

В настоящий момент в Германии де-факто никаких функционирующих общественных убежищ не существует. Об этом пишет газета Bild.

Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт представил план гражданской защиты, ключевой пункт которого заключается в том, что в случае чрезвычайной ситуации мобильное приложение NINA укажет гражданам путь к бункерам, станциям метро и подземным парковкам, где можно будет укрыться. Отмечается, что необходимый план по созданию бункеров не могут утвердить уже больше года.

Глава немецкого Объединения городов и общин Германии Андре Бергхеггер считает, что в стране сложилась критическая ситуация: федеральный центр, земли, муниципалитеты, экстренные службы и военные до сих пор не могут наладить должное взаимодействие.

В декабре прошлого года Эстония начала строить первые пять бункеров у границы с Россией. К концу 2027 года страна намерена построить до 600 таких сооружений в северо-восточной и юго-восточной частях. Также к этому времени будет вырыт 40-километровый противотанковый ров.

Ранее Германию уличили в ускоренной подготовке к войне с Россией.

 
Теперь вы знаете
Агенты с биноклями, дроны и «сливы» чертежей. Как шпионят друг за другом в футболе и других видах спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!