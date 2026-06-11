«Зеленый свет»: Коц сделал вывод из ракетного удара ВСУ по Чебоксарам

Западные страны могли дать Украине разрешение атаковать объекты на территории России любым оружием. Об этом в Telegram-канале заявил российский военкор Александр Коц после ракетного удара украинской армии по удаленному от границы городу Чебоксары — столице Чувашии.

«Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории», — отметил он.

Коц подчеркнул, что необходимо осознать тот факт, что тыловых районов в России больше нет. По его словам, таких обстрелов будет все больше.

Коц указал, что характеристики ракеты «Фламинго», которую Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли применить для удара по Чебоксарам, позволяют ей лететь на расстояние в 3000 км. Как указал военкор, в теории ракета может долететь даже до Сибири, а 1000-килограммовая боевая часть способна нанести серьезный урон.

До этого заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что ВСУ могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам из Николаевской или подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Ранее в Госдуме допустили удары Украины за Северным полярным кругом.