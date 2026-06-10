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Политика

В Госдуме допустили удары Украины за Северным полярным кругом

Депутат Журавлев допустил, что атаки ВСУ дойдут до Северного полярного круга
Евгений Одиноков/РИА Новости

Украина наращивает число средств поражения за счет поставок из-за рубежа, в связи с чем скоро могут последовать атаки за Северным полярным кругом. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Уверен, что вскоре попадания будут и за Северным полярным кругом — лететь новые модификации ракет могут и на более дальние расстояния. Вопрос в их количестве, потому что ПВО объективно не может сбить целый рой, а число средств поражения у украинской стороны растет ежедневно», — заявил Журавлев.

При этом он подчеркнул, что речь не идет о заслугах украинской промышленности, поскольку ее «по сути, не существует». Оружие для ВСУ поступает из-за границы, указал парламентарий.

В связи с этим он призвал пресечь «преступную логистику» и ударить по предприятиям в Европе, которые работают на оборонку Украины. Журавлев напомнил, что точные координаты «давным-давно известны».

До этого ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что украинские военные могли применить ракету «Фламинго», чтобы ударить по Чебоксарам, столице Чувашии. Осташко выложил кадр, на котором можно увидеть силуэт летящего над Чебоксарами снаряда — он похож на крылатую ракету.

Ранее сообщалось, что Украине могут передать «испорченные» ракеты для Patriot.

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