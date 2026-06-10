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Генерал раскрыл возможные места запуска украинских ракет «Фламинго» по Чебоксарам

Попов: ВСУ могли запустить «Фламинго» по Чебоксарам из Николаева или Херсона
Efrem Lukatsky/AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить ракеты «Фламинго» по Чебоксарам, столице Чувашской республики, из Николаевской или подконтрольной Киеву части Херсонской области. Об этом заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru.

«Могло быть использовано херсонско-николаевское направление. Как правило, они (ракеты — прим. ред.) выходят на перешеек в районе Геническа, дальше по косе вдоль южного побережья Азовского моря и летят на юг и дальше таким образом могут долететь до Поволожья», — сказал он.

Попов допустил, что беспилотные летательные аппараты, которыми ВСУ также атаковали республику, могли прилететь со стороны третьих стран. Также генерал не исключил, что дроны могли запустить диверсанты с территории России.

До этого ведущий «Первого канала» Руслан Осташко заявил, что украинские военные могли применить ракету «Фламинго», чтобы ударить по Чебоксарам. Осташко выложил кадр, на котором можно увидеть силуэт летящего над городом снаряда — он похож на крылатую ракету.

В Чебоксарах устраняют последствия ракетной атаки ВСУ, произошедшей ранним утром 10 июня. В результате пострадали три человека, повреждения получили жилые дома, административные и социальные объекты. Для обследования поврежденного имущества в городе сформировали 16 комиссий. Военкор Александр Коц выразил мнение, что «таких обстрелов будет все больше». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме допустили удары Украины за Северным полярным кругом.

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