Над регионами России сбили более 200 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 203 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По ее информации, дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 20:00 мск. В Минобороны уточнили, что БПЛА сбили над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром 10 июня регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлялась ракетная опасность.

Как позже сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, во время атаки на регион пострадали три человека. Также были повреждены несколько промышленных предприятий.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.