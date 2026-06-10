Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Над регионами России сбили более 200 украинских беспилотников

Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 203 беспилотника ВСУ над Россией
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 203 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ.

По ее информации, дроны были ликвидированы в период с 8:00 до 20:00 мск. В Минобороны уточнили, что БПЛА сбили над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Утром 10 июня регионы РФ подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлялась ракетная опасность.

Как позже сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, во время атаки на регион пострадали три человека. Также были повреждены несколько промышленных предприятий.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как понять, не слишком ли много денег вы откладываете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!