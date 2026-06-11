Мэр Москвы сообщил об уничтожении уже 69 БПЛА, летевших к столице

Собянин: силы ПВО уничтожили еще шесть беспилотников на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще шесть беспилотников Вооруженных сил Украины, которые летели в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Таким образом, за сутки на подлете к Москве сбиты уже 69 беспилотников.

Российские военные в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили над Россией 203 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

В ночь на 10 июня беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.