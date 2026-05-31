РИА Новости: украинский полк «Арей» понес потери сразу после переброски под Сумы

Штурмовой полк украинских войск «Арей» понес потери сразу после переброски в Сумскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Источник агентства рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило бойцов 253-го отдельного штурмового полка «Арей» в район населенного пункта Уланово. Украинские офицеры пытались таким образом стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

»[Военные полка «Арей»] уже понесли существенные потери на данном участке фронта», — подчеркнули в силовых структурах.

Там отметили, что в зоне боевых действий в Шосткинском районе Сумской области не наблюдается значительных изменений. Российские операторы дронов и артиллерия продолжают выполнять основную работу по уничтожению техники и личного состава ВСУ.

30 мая в силовых структурах заявили, что командование украинских войск из-за «колоссальных потерь» решило перебросить 27-й отдельный полк Национальной гвардии в Сумскую область. По имеющимся данным, ВСУ в настоящее время активно используют в регионе соединения, которые до сих пор находились в тыловых районах.

Ранее бойцы Вооруженных сил РФ установили контроль над двумя населенными пунктами в Сумской области.