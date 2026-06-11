США завершили удары по объектам в Иране

Американские военные завершили атаки по объектам в Иране. Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) на странице в соцсети X.

«Силы CENTCOM завершили дополнительные удары в целях самообороны по многочисленным целям в Иране», — отмечается в заявлении.

В ночь на 11 июня CENTCOM сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. В ответ Тегеран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. Иранские военные предупредили, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано, а приближение судов к проливу будет рассматриваться как «сотрудничество с врагом».

Вскоре агентство Mehr написало, что Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. В публикации отмечалось, что на иранских островах Кешм и Хенгам слышны звуки взрывов.

Ранее Трамп пригрозил разбомбить Иран «к чертовой матери».