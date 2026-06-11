Стало известно о боях между США и Ираном в Персидском заливе

Mehr: в Персидском заливе идут бои ВС Ирана и США

Вооруженные силы США и Ирана ведут бои на море в районе Персидского залива. Об этом сообщает Mehr.

В публикации отмечается, что на иранских островах Кешм и Хенгам слышны звуки взрывов.

«В море продолжаются столкновения между иранскими и американскими вооруженными силами», — утверждает агентство.

До этого Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) заявили, что Иран будет рассматривать приближение любого судна к Ормузскому проливу как «сотрудничество с врагом», поэтому судам лучше оставаться на стоянке в портах.

В ночь на 11 июня Иран объявил о закрытии Ормузского пролива для прохода всех судов, включая нефтяные танкеры и торговые суда. В заявлении Центрального штаба «Хатам аль-Анбия» иранской армии говорится, что любое судно, которое попытается пройти через Ормуз, будет атаковано.

Закрытие пролива военные объяснили «продолжением злодейства» со стороны Соединенных Штатов и нападением американских войск на некоторые южные районы провинции Хормозган.

Ранее американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана.