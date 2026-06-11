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Армия

В Полтаве раздались взрывы на фоне воздушной тревоги

Серия взрывов раздалась в Полтаве на Украине
Juan Carlos Villa/Xinhua/Global Look Press

Серия взрывов раздалась в Полтаве на северо-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное».

В настоящее время сирены воздушной тревоги звучат на территории Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

В ночь на 2 июня российская армия нанесла массированный удар по Украине, в числе целей — военные и энергетические объекты в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепре, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях. Украинскую столицу «затянуло дымом от пожаров», более сотни тысяч человек остались без света. По информации российских военкоров, под удар попали военные заводы, сборочные цеха БПЛА, пункты ремонта военной техники и инфраструктура для поставок грузов НАТО.

Как сообщил военный корреспондент Александр Коц, в ходе комбинированного удара применялись крылатые ракеты «Калибр», авиационные ракеты Х-101, запущенные с Ту-95МС и Ту-160, а также ракеты «Искандер», «Циркон» и беспилотники «Герань» с нескольких направлений.

Ранее на Украине сообщили о подготовке России к запуску ракеты «Орешник».

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