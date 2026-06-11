Атаки Вооруженных сил России на порты Одесской области могут привести к обвалу украинского экспорта. Об этом сообщил Всеукраинский аграрный совет (UAS).

«Сегодня ситуация в портах Одесской области достигла критической точки. Систематические российские обстрелы разрушают логистическое сердце Украины», — отмечается в заявлении аграриев.

Если терминалы не будут быстро восстанавливаться, то украинский экспорт «рухнет «, склады переполнятся, а фермеры останутся без средств и не смогут начать следующие посевные кампании.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города. Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу. Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.

В конце мая сообщалось, что власти Украины готовят Одессу к круговой обороне — рядом с городом уже практически закончили возводить фортификационные сооружения. В Силах обороны юга заявили, что это превентивная работа, которая проводится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом в Раде выразили сомнения: депутат Артем Дмитрук заявил, что подобные действия свидетельствуют о том, что власти врут о происходящем на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в порту Одессы подорвали единственный парусник Украины.