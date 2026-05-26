Власти Украины готовят Одессу к круговой обороне — рядом с городом уже практически закончили возводить фортификационные сооружения. В Силах обороны юга заявили, что это превентивная работа, которая проводится «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом в Раде выразили сомнения: депутат Артем Дмитрук заявил, что подобные действия свидетельствуют о том, что власти врут о происходящем на фронте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ готовят Одессу к круговой обороне. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу регионального управления сил территориальной обороны «Юг», опубликовав кадры работы по возведению оборонительных сооружений.

Как отметили в теробороне, вокруг города уже почти закончили строительство многокилометровой линии инженерных укреплений. В нее входят противотанковые рвы, укрытия для личного состава, блиндажи, укрепленные позиции и специальные препятствия, предназначенные для сдерживания техники и живой силы. Линия строится по принципу эшелонированной защиты — то есть представляет из себя сразу несколько рубежей, каждый из которых способен замедлить продвижение и выиграть время для реагирования.

В пресс-службе Сил обороны юга назвали эти меры «работой на опережение» — там заявили, что круговая оборона подготавливается «не потому, что на Одессу готовится нападение, а для того, чтобы его не произошло». При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что подготовка, наоборот, свидетельствует о том, что власти Украины лгут о происходящем на фронте.

«Когда [президент Украины Владимир] Зеленский в очередной раз рассказывает о «стабилизации фронта», о якобы надежной системе ПВО и полной управляемости ситуацией, украинские тыловые города уже начинают готовить к круговой обороне. И это — один из немногих показательных сигналов происходящего», — отметил парламентарий, добавив, что ситуация накаляется не только на фронте, но и в тылу. Там, по словам Дмитрука, стремительно растет внутреннее противостояние общества Зеленскому, тогда как мобилизационный ресурс уже близок к исчерпанию.

Подготовка не поможет

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с aif.ru подчеркнул, что в случае наступления подобные фортификационные сооружения не помогут украинской армии.

«С какого направления Вооруженные силы РФ могут наносить удары? Варианты могут быть разные. Это может быть морская операция или сухопутная с территории Приднестровья. Варианты есть. Сейчас у российских военных другая тактика, и как бы киевский режим ни готовил свои фортификации, против нашего оружия они бесполезны», — пояснил он.

Марочко также выразил мнение, что возведение круговой обороны вокруг Одессы может быть связано с коррупционной составляющей, так как на строительстве фортификационных сооружений зарабатывает сам президент Украины.

Оборона Киева и Волыни

Одесса не единственный город, который начали готовить к обороне. За последнюю неделю украинские власти сообщили о возведении фортификационных сооружений в Киевской и Волынской областях.

«Согласно решению военного командования, есть задачи подготовки к обороне, в том числе круговой, населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также и город Киев», — заявил глава Вышгородской военной администрации Алексей Данчин, добавив, что на строительство потребуется примерно 11 млрд гривен (17,7 млрд руб.).

Глава Ковельской районной администрации Ольга Черен также рассказала, что к обороне готовят населенные пункты, которые находятся на границе с Белоруссией. Кроме того, власти, по ее словам, также рассматривают сценарии полной эвакуации в случае угрозы.

Еще раньше Bloomberg сообщал, что Киев объявил о значительном усилении мер безопасности в северных районах страны. Военные, а также сотрудники Службы безопасности Украины и других структур, по данным агентства, теперь будут проверять территорию, автомобили и граждан. Украинский лидер также заявлял о том, что в рядах ВСУ на севере страны произойдут изменения. Он пообещал нарастить численность вооружений и личного состава войск, чтобы повысить боевую готовность подразделений.

Все это произошло после того, как Зеленский сообщил, что у России якобы существует пять сценариев для наступления с территории Белоруссии.