Взрывы уничтожили базы НАТО в украинском городе

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. Об этом сообщают Telegram-каналы.

По данным канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города. Отмечается, что снаряды с дронов падали со стороны порта и пролетали через всю Одессу.

Украинские СМИ сообщили, что Одесса окутана дымом, очаги пожаров распространяются по всему городу.

АиФ пишет, что помимо Одесской области ударам подверглись военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Глава военной администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе получило повреждение объект промышленной инфраструктуры.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что зашедшие со стороны моря ударные беспилотники атаковали порт и другие объекты инфраструктуры, которые получили повреждения. В городе произошли взрывы и начался пожар.

Ранее в Минобороны РФ рассказали об ударах по инфраструктуре Украины.