В порту Одессы подорвали единственный парусник Украины

Украинский фрегат «Дружба» — единственный парусник Украины — поврежден в порту Одессы. Об этом сообщает издание «Общественное».

Инцидент прокомментировал представитель Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Плетенчук. По его словам, 25 мая в одесском порту сдетонировало взрывное устройство. В результате происшествия никто не пострадал. Других подробностей Плетенчук не раскрыл.

Изначально местные СМИ называли вероятной причиной взрыва безэкипажный катер.

В ночь на 18 мая Одессу атаковали не менее 40 беспилотников «Герань». В порту раздались взрывы, после чего начался сильный пожар. Беспилотники поразили военные и инфраструктурные объекты.

До этого в Киевской области затонул знаменитый корабль-ресторан «Галлеон» — одна из главных достопримечательностей бывшей резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича «Межигорье».

Судя по ролику, опубликованному украинским информагентством УНИАН, судно фактически наполовину ушло под воду. Что стало причиной затопления плавучего ресторана, не уточняется.

Ранее в Греции нашли украинский катер-камикадзе со взрывчаткой.