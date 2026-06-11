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Политика

СМИ сообщили о жалобах Трампа на Иран

Axios: Трамп пожаловался, что Иран играет с США «как с сосунками» 
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил сотрудникам своей администрации, что Тегеран в ходе переговоров играет с Соединенными Штатами «как с сосунками». Об этом, ссылаясь на источники, сообщает издание Axios.

По его информации, 10 июня Трамп провел совещание по дальнейшей политике в отношении Ирана, на котором обсуждалось возобновление боевых действий.

В Вашингтоне ожидают ответные действия со стороны Ирана, которые, возможно, будут направлены против военных баз США в регионе. Однако Трамп обвинил Исламскую Республику в том, что она в ходе переговоров играет с американской стороной как с сосунками, и решил, что чем-то необходимо поступиться.

11 июня постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Трамп должен воздерживаться от угроз в адрес Исламской Республики. Дипломат добавил, что Иран никогда не будет вести переговоры под угрозами и давлением, а также не поддастся давлению или запугиванию.

Ранее Владимир Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

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