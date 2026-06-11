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Армия

В Госдуме назвали атаку на панораму в Севастополе ударом по душе русского народа

Колесник: атака на панораму в Севастополе является ударом по истории России
razvozhaev/MAX

Атака украинской армии на здание панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» является ударом по российской истории и по душе русского народа. Об этом член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил в беседе с «Лентой. ру».

Депутат отметил, что Украина последовательна в своих нацистских устремлениях и действует подобно немецким нацистам, во время Великой Отечественной войны пытавшимся уничтожить усадьбу-музей писателя Льва Толстого в Ясной Поляне.

Парламентарий подчеркнул, что все в истории взаимосвязано. Он напомнил, что Толстой офицером участвовал в обороне Севастополя и почти год командовал артиллерийской батареей. И сейчас Украина последовательно уничтожает панораму, память того, что в свое время описывал Толстой, чтобы ничего не напоминало о великих людях России.

Колесник выразил уверенность, что ничего не пройдет бесследно, и Украине придется ответить и за людей, и за удар по памяти российского народа.

В ночь на 10 июня украинский беспилотник ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после Великой Отечественной войны полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт объяснил, кто стоит за ударом по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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