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На подлете к Москве сбили БПЛА

Собянин: системой ПВО Минобороны уничтожен еще один БПЛА, летевший к столице
Shutterstock

Система противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожила еще один беспилотник Вооруженных сил Украины, который летел в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Незадолго до этого Собянин заявил, что на подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника.

Российские военные в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили и уничтожили над Россией 203 украинских беспилотника самолетного типа. По информации Минобороны РФ, дроны были ликвидированы над территориями Самарской, Брянской, Курской, Белгородской, Орловской, Калужской, Рязанской, Тульской, Смоленской, Тверской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее в Госдуме рассказали, как решить вопрос с ударами украинских беспилотников.

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