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На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Собянин: сбиты еще два беспилотника, летевших на Москву
Shutterstock

На подлете к Москве были сбиты еще два беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Сбиты два беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

Несколькими часами ранее Собянин сообщил о попытке еще двух беспилотников атаковать Москву.

В ночь на 10 июня беспилотник Вооруженных сил Украины ударил по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» — одного из главных символов города и объекта культурного наследия. В результате начался пожар, которому присвоили 4-й ранг сложности. Исторические фрагменты панорамы авторства Франца Рубо не пострадали, но воссозданное после ВОВ полотно «практически уничтожено». Что известно об атаке и как на нее отреагировали в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военкор назвал цель удара ВСУ по зданию панорамы «Оборона Севастополя».

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