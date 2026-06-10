Белоусов наградил «Золотой Звездой» полковника, доложившего об освобождении Димитрова

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову, который в конце 2025 года докладывал президенту России Владимиру Путину об освобождении Димитрова​ в Донецкой народной республике (ДНР). Информация об этом размещена в мессенджере «Макс».

Кроме Фасхутдинова, орденом «Золотая Звезда» был удостоен старший матрос Иван Соботинский.

Белоусов поздравил награжденных с высокими званиями и поблагодарил за отличную службу.

В военном ведомстве подчеркнули, что эта медаль вручается «за мужество и героизм, проявленные российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции».

Президент России Владимир Путин наградил мэра Горловки Ивана Приходько медалью «За храбрость» II степени. Награда присуждена за самоотверженность, проявленную при исполнении профессиональных обязанностей.

Ранее украинские военные бросили в Димитрове огромное количество вооружений.