Украинский дрон атаковал автобус в Запорожской области

Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу под Мелитополем

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударил по пассажирскому автобусу под Мелитополем. Об этом сообщает ТАСС.

По информации корреспондента агентства, удар пришелся в заднюю часть автобуса. Информация о пострадавших уточняется.

Утром 10 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Глава региона добавил, что всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак вражеских дронов по различным населенным пунктам. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Балицкий также сообщил, что в результате атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области.

Корреспондента ТАСС при этом уточнил, что дроны, атаковавшие в ночь на 10 июня Мелитополь, были начинены поражающими элементами.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области.