ВСУ использовали поражающие эелементы в БПЛА для ударов по Запорожской области

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие в ночь на 10 июня Мелитополь в Запорожской области, были начинены поражающими элементами. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечется, что содержимое дронов было обнаружено на местах ударов.

По данным корреспондента агентства, в числе поражающих элементов металлические шарики различного диаметра и шляпки болтов.

Утром 10 июня губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате атак украинских беспилотников на территории Запорожской области два человека получили ранения. Глава региона добавил, что всего было зафиксировано 18 целенаправленных атак вражеских дронов по различным населенным пунктам. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

Также Балицкий сообщил, что в результате атак ВСУ на гражданскую инфраструктуру временно без электроснабжения остаются 16 муниципальных образований Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Запорожскую область почти 20 раз за ночь.