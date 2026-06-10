Балицкий сообщил о раненых и разрушениях после атак в Запорожской области

Балицкий: два человека пострадали при атаках БПЛА в Запорожской области

Два человека получили ранения в результате атак беспилотников на территории Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, зафиксировано 18 целенаправленных атак БПЛА по различным населенным пунктам области. Под ударами оказались Васильевский, Каменско-Днепровский, Михайловский, Приморский и Пологовский муниципальные округа, а также Мелитополь, Энергодар и Бердянск.

В районе села Бурчак Михайловского муниципального округа беспилотник атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадала 46-летняя женщина. Еще один человек — 56-летний мужчина — получил ранения при ударе по грузовому автомобилю в Пологах. Оба пострадавших госпитализированы.

В селе Новоднепровка Каменско-Днепровского муниципального округа беспилотник нанес удар по территории детского сада. Никто не пострадал, однако повреждения получило остекление здания.

В Мелитополе в результате атак была повреждена городская инфраструктура и частное имущество. В районе улицы Ломоносова повреждены три частных домовладения и припаркованные гражданские автомобили. Пострадавших нет.

По данным губернатора, после ударов по объектам гражданской инфраструктуры без электроснабжения временно остаются 16 муниципальных образований Запорожской области и более 300 тыс. абонентов. Социально значимые объекты перевели на резервные источники питания.

Балицкий отметил, что все экстренные службы работают в режиме повышенной готовности, а энергетики продолжают восстановительные работы для скорейшего возвращения электроснабжения потребителям.

Ранее губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области.