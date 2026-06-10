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Армия

Губернатор рассказал о последствиях ударов БПЛА по Самарской области

Федорищев: три человека пострадали при атаке БПЛА на Самарскую область
Ashley Chan/Global Look Press

Три человека пострадали в результате массированной атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на Самарскую область. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» губернатор Вячеслав Федорищев.

По его словам, силами противовоздушной обороны и мобильных боевых групп сбито несколько десятков вражеских дронов в регионе.

В результате атаки повреждения также получили несколько промышленных предприятий. Губернатор заверил, что пострадавшим местным жителям оказывается необходимая медицинская помощь.

При этом угроза атаки беспилотников по-прежнем сохраняется, уточнио Федорищев.

10 июня ракетную опасность объявили в пяти регионах России, среди которых Самарская, Пензенская и Оренбургская области, а также Татарстан и Чувашия. На фоне этого в Самаре приостановили движение общественного транспорта.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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