В Самаре приостановили движение наземного общественного транспорта

Движение общественного транспорта приостановлено в Самаре на фоне ракетной опасности. Об этом рассказал глава города Иван Носков в мессенджере «Макс».

«Движение наземного общественного транспорта приостановлено. Метро работает, вход в метро для укрытия свободный», — написал он.

Носков добавил, что дети, которые в настоящее время находятся в детских садах, вместе с педагогами переместились в укрытия. Глава города призвал следить за информацией в родительском чате своего детсада.

Незадолго до этого сообщалось, что ракетную опасность объявили в пяти регионах России, среди которых Самарская, Пензенская и Оренбургская области, а также Татарстан и Чувашия.

10 июня глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 БПЛА. Как рассказал чиновник, в связи с этим проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

Атаке украинских беспилотников подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.