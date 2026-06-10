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Армия

В Самарской области сообщили о пострадавших при атаке беспилотников

Федорищев: десятки БПЛА сбиты в Самарской области, три человека пострадали
Bulkin Sergey/Global Look Press

Несколько десятков беспилотников уничтожили в Самарской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев на своей странице во «ВКонтакте».

Ранее в Самаре приостановили движение общественного транспорта.

«Силами ПВО и мобильных боевых групп сбито несколько десятков БПЛА. К сожалению, в результате атаки зафиксированы повреждения на нескольких промышленных предприятиях», — написал он.

На местах работают оперативные службы. В результате атаки пострадали три человека, им оказывают медицинскую помощь.

Угроза атаки сохраняется, подчеркнул губернатор.

Ранним утром 10 июня российские регионы подверглись массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, в результате чего пострадали различные объекты инфраструктуры. В пяти регионах объявлена ракетная опасность.

Ранее ВСУ вновь ударили по мосту между Крымом и Херсонской областью.

 
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