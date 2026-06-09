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Общество

Один человек пострадал в результате нового удара ВСУ по Севастополю

Развожаев: 20 БПЛА сбили на подлете к Севастополю
Таисия Лисковец/РИА Новости

Один человек пострадал в результате новой атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что дрон попал в частный дом в районе Монастырского шоссе, после чего произошел пожар. В результате удара пострадал мужчина, медики диагностировали у него множественные осколочные ранения, он находится в состоянии средней степени тяжести.

По словам Развожаева, силы противовоздушной обороны (ПВО) и мобильные огневые группы (МОГ) сбили 20 БПЛА в районе Северной стороны, мыса Херсонес, парка Победы, мыса Фиолент, Севастопольской зоны Юного берега Крыма.

Губернатор добавил, что в районе Ласпи после падения украинского дрона загорелся лес, на месте работают экстренные службы.

Утром Развожаев сообщил, что за прошедшие сутки военные и МОГи отразили восемь атак ВСУ на Севастополь – был сбит 32 БПЛА, в том числе над акваторией Черного моря.

Ночью 9 июня Севастополь подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Как отметил Развожаев, беспилотники сбивали в том числе из стрелкового оружия. В 00:08 мск чиновник разместил пост о воздушной тревоге в городе и призвал жителей не пренебрегать мерами предосторожности, покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

Ранее ВСУ ударили по поезду в Крыму.

 
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