В Ростовской области силы ПВО сбили более 10 украинских беспилотников

В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область сбито более 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Атаке украинских беспилотников подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы. В Миллеровском районе проходит ликвидация возгорания, вызванного попаданием дрона. В связи с этим проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

Слюсарь подчеркнул, что беспилотная опасность на территории Ростовской области продолжает сохраняться.

10 июня Слюсарь сообщил, что емкость с топливом загорелась в Ростовской области из-за падения обломков беспилотного летательного аппарата.

До этого в пресс-службе министерства обороны РФ заявили, что силы противовоздушной обороны за 12 часов перехватили и уничтожили над территорией России 292 украинских беспилотника самолетного типа.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.