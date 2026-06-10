Восемь беспилотников сбили вблизи Москвы с начала суток

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ликвидировали на подлете к Москве. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

10 июня глава Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что в ходе отражения воздушной атаки на регион сбито более 10 БПЛА. Как рассказал чиновник, в связи с этим проведена эвакуация жителей частных домов и подопечных дома престарелых.

Атаке украинских беспилотников подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.

Накануне губернатор Михаил Развожаев сообщил, что дрон попал в частный дом в районе Монастырского шоссе, после чего произошел пожар. В результате пострадал мужчина, медики диагностировали у него множественные осколочные ранения, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее ВСУ ударили по поезду в Крыму.