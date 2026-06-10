В украинском городе произошла серия взрывов

В украинском Харькове произошли взрывы. Об этом сообщило издание «Общественное» в Telegram-канале.

Сначала журналисты написали об одном взрыве. Спустя 10 минут издание опубликовало новое сообщение, в котором говорилось, что в городе произошла еще серия взрывов.

В настоящее время в Харьковской области действует воздушная тревога. Кроме того, сирены звучат в отдельных районах Днепропетровской, Полтавской и Сумской областей республики.

Днем 9 июня в министерстве обороны РФ сообщили, что склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины попали под удары российских войск.

8 июня постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за последнее время ВС РФ поразили в Киеве 10 предприятий по производству военной продукции. Дипломат отметил: среди них были в том числе предприятия, выпускающие дроны.

По словам Небензи, российские военные атакуют объекты оборонно-промышленного комплекса, топливной и транспортной инфраструктуры, которые используются для нужд ВСУ, и военные аэродромы.

Ранее эксперт раскрыл детали ударов по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске.