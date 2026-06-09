Минобороны сообщило об ударах по объектам транспорта и энергетики Украины

Склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины попали под обстрел российских войск. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ...», — говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, под удар российских военных попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142-х районах, добавили в Минобороны.

В мае начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявлял, что российские войска после взятия Луганской народной республики начали наступать широким фронтом на Харьковскую область.

Ранее Герасимов доложил Путину о проверке ядерных сил.