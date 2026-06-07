Эксперт раскрыл детали ударов по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru прокомментировал последствия ударов по объектам в Одессе и Черноморске.

По информации издания, после отражения масштабной атаки беспилотников российские ударные дроны нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске.

Иванников заявил, что в результате атак были поражены склады с боеприпасами, которые, по его словам, доставлялись на Украину морским путем.

Эксперт отметил, что при детонации подобных объектов возникают повторные взрывы, а также появляется густой черный дым. Он добавил, что в ночное время пламя может приобретать ярко-зеленый или оранжевый оттенок.

По мнению Иванникова, такие признаки могут свидетельствовать о наличии в боеприпасах большого количества фосфора.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города.

В ночь на 5 июня прилеты были зафиксированы в Черноморске. Telegram-канал «Одесса ИНФО» утверждал, что взрывы также произошли в Сумах, подконтрольном украинским властям Запорожье и Днепропетровской области. При этом воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав РФ.