Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

Эксперт раскрыл детали ударов по объектам ВСУ в Одессе и Черноморске

Советник Иванников: ВС РФ уничтожили тайные склады ВСУ в Одессе и Черноморске
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

Советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН), кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников в беседе с aif.ru прокомментировал последствия ударов по объектам в Одессе и Черноморске.

По информации издания, после отражения масштабной атаки беспилотников российские ударные дроны нанесли удары по объектам военной инфраструктуры Украины в Одессе и Черноморске.

Иванников заявил, что в результате атак были поражены склады с боеприпасами, которые, по его словам, доставлялись на Украину морским путем.

Эксперт отметил, что при детонации подобных объектов возникают повторные взрывы, а также появляется густой черный дым. Он добавил, что в ночное время пламя может приобретать ярко-зеленый или оранжевый оттенок.

По мнению Иванникова, такие признаки могут свидетельствовать о наличии в боеприпасах большого количества фосфора.

В ночь на 1 июня несколько десятков беспилотников «Герань» атаковали военные базы и площадки с грузами НАТО в Одессе. По данным Telegram-канала «Хроники Гераней», взрывы произошли как в районе морского порта, так и в других районах города.

В ночь на 5 июня прилеты были зафиксированы в Черноморске. Telegram-канал «Одесса ИНФО» утверждал, что взрывы также произошли в Сумах, подконтрольном украинским властям Запорожье и Днепропетровской области. При этом воздушная тревога объявлялась в Харьковской, Черкасской, Киевской, Сумской и Кировоградской областях.

Ранее генерал рассказал, что Харьков и Сумы имеют «все шансы» войти в состав РФ.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!