Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Армия

СМИ: вертолет CША был сбит иранским дроном

CNN: американский вертолет Apache был сбит иранским беспилотником Shahed
IAF/X

Американский ударный вертолет AH-64 Apache, который потерпел крушение над Ормузским проливом, был сбит беспилотником-камикадзе Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц администрации США.

По его данным, удар по боевой машине был нанесен иранским дроном-камикадзе Shahed. Два члена экипажа Apache были спасены с помощью американского беспилотного катера, говорится в публикации.

Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на вертолет ВС Соединенных Штатов AH-64 Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!