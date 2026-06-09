СМИ: вертолет CША был сбит иранским дроном

Американский ударный вертолет AH-64 Apache, который потерпел крушение над Ормузским проливом, был сбит беспилотником-камикадзе Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на неназванных должностных лиц администрации США.

По его данным, удар по боевой машине был нанесен иранским дроном-камикадзе Shahed. Два члена экипажа Apache были спасены с помощью американского беспилотного катера, говорится в публикации.

Незадолго до этого американский президент Дональд Трамп заявил, что США обязаны ответить на якобы нападение Ирана на вертолет ВС Соединенных Штатов AH-64 Apache над Ормузским проливом. Он отметил, что оба пилота, находившиеся в боевой машине, не пострадали.

Утром 9 июня газета The New York Times сообщила, что вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания заявил, что причины крушения не были установлены. По его словам, следователи выясняли, был ли вертолет сбит Ираном или авария произошла из-за технической неисправности.

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