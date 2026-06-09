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Армия

ВСУ ударили по территории детского сада в Запорожской области

Украинский дрон атаковал детский сад в запорожской Новоднепровке
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории детского сада в селе Новоднепровка Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации округа.

«FPV-дрон ВСУ атаковал территорию детского сада «Звоночек» в Новоднепровке», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, в результате удара повреждены котельная и трансформатор.

1 июня противник повторно атаковал беспилотниками школу в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области. Как рассказала глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко, в этот же день утром FPV-дрон первый раз атаковал образовательное учреждение, в результате чего повреждение получила кровля.

3 июня атаке ВСУ подверглась школа №1 в Мелитополе. В результате падения обломков БПЛА загорелась кровля здания. Сотрудники МЧС оперативно потушили пожар. Также ВСУ нанесли удар по территории Мелитопольского мясокомбината. На всех объектах, попавших под массированную атаку дронов, работают оперативные службы.

Ранее военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ.

 
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