Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Армия

Военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ

Дандыкин: Украина перенесла производство беспилотников в страны Европы
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили возможность ежедневно выпускать сотни дронов по регионам РФ благодаря переносу производственных мощностей на территорию стран Европы. Об этом в ходе беседы с журналистами NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, сейчас большая часть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производится в европейских государствах. В первую очередь речь идет о Германии, Чехии, странах Балтии и Великобритании. Специалист подчеркнул, что компоненты для дронов попадают на Украину из Европы через черноморские порты и польский город Жешув.

«Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов. Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА уничтожается еще на переднем крае в зоне СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru»). Ежедневно летит по 300–500 штук», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ целенаправленно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

15 апреля министерство обороны РФ раскрыло, в каких европейских государствах производят дроны для украинских войск. Соответствующие предприятия были обнаружены в Великобритании, Дании, Германии, Латвии и еще ряде стран. Более того, поступила информация, что в Европе и Израиле с Турцией производят комплектующие для БПЛА.

Ранее в Кремле прокомментировали публикацию списка заводов по производству БПЛА в Европе.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!