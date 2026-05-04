Военный эксперт рассказал, откуда у ВСУ сотни дронов для ежедневных атак на РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили возможность ежедневно выпускать сотни дронов по регионам РФ благодаря переносу производственных мощностей на территорию стран Европы. Об этом в ходе беседы с журналистами NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

По его словам, сейчас большая часть украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) производится в европейских государствах. В первую очередь речь идет о Германии, Чехии, странах Балтии и Великобритании. Специалист подчеркнул, что компоненты для дронов попадают на Украину из Европы через черноморские порты и польский город Жешув.

«Финляндия, Латвия и Эстония открыли воздушное пространство для украинских дронов. Натовские страны фактически вступили в конфликт с РФ. Часть БПЛА уничтожается еще на переднем крае в зоне СВО (специальной военной операции. — «Газета.Ru»). Ежедневно летит по 300–500 штук», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что ВСУ целенаправленно атакуют объекты гражданской инфраструктуры.

15 апреля министерство обороны РФ раскрыло, в каких европейских государствах производят дроны для украинских войск. Соответствующие предприятия были обнаружены в Великобритании, Дании, Германии, Латвии и еще ряде стран. Более того, поступила информация, что в Европе и Израиле с Турцией производят комплектующие для БПЛА.

