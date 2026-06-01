ВСУ в День защиты детей повторно атаковали школу в прифронтовом городе Васильевка в Запорожской области. Об этом рассказала глава Васильевского муниципального округа Наталья Романиченко в своем Telegram-канале.

Она уточнила, что утром FPV-дрон первый раз атаковал образовательное учреждение, в результате чего повреждение получила кровля.

«А уже около 19:00 (совпадает с мск. — Прим. ред.) здание школы атаковал БПЛА самолетного типа, который нанес значительные повреждения. После таких атак каким словом еще можно назвать Вооруженные силы Украины, если не террористы?» — сказала Романиченко.

1 июня председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на совещании, посвященном мерам поддержки пострадавших в результате теракта в Луганской народной республике (ЛНР), заявил, что украинские войска наносили целенаправленные массированные удары беспилотниками по колледжу в Старобельске, достоверно зная о том, что там находятся несовершеннолетние.

Ранее в МИД России рассказали о реакции Украины на удар по колледжу в Старобельске.