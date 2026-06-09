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Трамп прокомментировал ситуацию с падением «Апача» близ Ормуза

Трамп: военные США не пострадали при крушении вертолета близ Ормузского пролива
Jacquelyn Martin/AP

Американские военнослужащие не пострадали в результате крушения боевого вертолета близ Ормузского пролива. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ABC News.

По его словам, пилоты в порядке.

Политик добавил, что 10 июня американские власти опубликуют отчет о крушении воздушного судна.

Утром 9 июня газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американский боевой вертолет AH-64 Apache потерпел крушение в районе Ормузского пролива. Один из собеседников издания сообщил, что следователи выясняют, был ли «Апач» сбит иранскими силами или произошла авария из-за технической неисправности.

AH-64 Apache считается основным ударным вертолетом армии США и ряда стран НАТО. Его используют для поражения бронетехники, поддержки наземных подразделений и подавления средств противовоздушной обороны. Вертолет оснащен бронированием, управляемыми ракетами, 30-мм автоматической пушкой и нашлемными системами целеуказания для экипажа.

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