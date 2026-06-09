В подконтрольной ВСУ части ДНР объявили принудительную эвакуацию

Киев объявил принудительную эвакуацию в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава подчиняющейся украинским властям военной администрации региона Вадим Филашкин.

«Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми принудительным способом», — написал он.

По словам чиновника, речь идет об отдельных улицах городов Славянск и Краматорск, поселка Беленькое, а также о всей территории поселка Малотарановка и села Приволье. Он назвал решение о принудительной эвакуации «тяжелым, но необходимым».

7 июня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что основная оставшаяся линия укрепления украинской армии осталась в нескольких городах, включая Славянск и Краматорск.

3 июня первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сказал, что мощные ракетно-дроновые удары по укрепрайонам ВСУ – Славянску, Краматорску, Орехово – помогут российским штурмовикам организовать крупномасштабное наступление. Он отметил, что сейчас нужны крупные армейские операции.

Ранее военный эксперт назвал сроки полного освобождения ДНР.