В Госдуме заговорили об организации крупномасштабного наступления на Украине

Мощные ракетно-дроновые удары по укрепрайонам ВСУ – Славянску, Краматорску, Орехово – помогут российским штурмовикам организовать крупномасштабное наступление. Сейчас нужны крупные армейские операции. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.



«Если бы всю эту ракетно-дроновую мощь применить до крупных укрепрайонов ВСУ — в Славянске, Краматорске, Орехово, прежде всего — где собрались штабы, безусловно, это всерьез бы повлияло на общую обстановку и дало возможность нашим штурмовым отрядам организовать крупномасштабное наступление. Необходимы крупные армейские операции с учетом всех возможностей ведения современного боя. Это совсем другие принципы», — подчеркнул парламентарий.



25 мая министерство иностранных дел РФ анонсировало систематические удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве уточнили, что это станет ответом на атаку украинских дронов на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Тот налет беспилотников «переполнил чашу терпения» Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский показал последствия российского удара возмездия.