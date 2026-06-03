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Политика

В Госдуме заговорили об организации крупномасштабного наступления на Украине

Депутат Журавлев: удары по Славянску и Краматорску помогут начать наступление РФ
Сергей Бобылев/РИА Новости

Мощные ракетно-дроновые удары по укрепрайонам ВСУ – Славянску, Краматорску, Орехово – помогут российским штурмовикам организовать крупномасштабное наступление. Сейчас нужны крупные армейские операции. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
 
«Если бы всю эту ракетно-дроновую мощь применить до крупных укрепрайонов ВСУ — в Славянске, Краматорске, Орехово, прежде всего — где собрались штабы, безусловно, это всерьез бы повлияло на общую обстановку и дало возможность нашим штурмовым отрядам организовать крупномасштабное наступление. Необходимы крупные армейские операции с учетом всех возможностей ведения современного боя. Это совсем другие принципы», — подчеркнул парламентарий.
 
25 мая министерство иностранных дел РФ анонсировало систематические удары по военным объектам и центрам принятия решений в Киеве. В ведомстве уточнили, что это станет ответом на атаку украинских дронов на колледж в Луганской народной республике (ЛНР). Тот налет беспилотников «переполнил чашу терпения» Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский показал последствия российского удара возмездия.

 
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