В Новороссийске потушили пожар на территории перевалочного комплекса

В Новороссийске ликвидирован пожар, который возник ночью 8 июня на территории перевалочного комплекса из-за беспилотной атаки. Об этом сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

В тушении возгорания принимали участие 130 человек и 39 единиц специальной техники, в том числе от МЧС России. В результате инцидента пострадавших нет.

8 июня сообщалось, что Вооруженные силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Новороссийск. На фоне атаки в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика.

По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Москвоской областью, а также над акваториями Черного и Азовских морей.

Ранее в Госдуме рассказали о тактике дроновых атак Украины.