ВСУ пытаются атаковать Новороссийск

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) пытаются атаковать Новороссийск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Андрей Кравченко.

«В Новороссийске звучит сирена — сигнал «Внимание всем»! Атака беспилотников», — написал он.

Чиновник призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

На фоне атаки в Новороссийске перекрыли движение транспорта в сторону Геленджика.

7 июня в Севастополе силам противовоздушной обороны, военным и мобильным огневым группам пришлось отражать третью за день украинскую атаку. В Ленинском и Балаклавском районах сбили два дрона.

Городские власти призвали жителей города не паниковать, соблюдать меры предосторожности и оставаться в безопасных местах. С 22:43 в Севастополе снова начала действовать воздушная тревога. 7 июня в городе по меньшей мере пять раз включали сирены. Наземный и морской общественный транспорт приостанавливал работу.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.