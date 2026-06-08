Сотрудник ТЦК, носивший тапки зубами в СИЗО, арестован за пытки

Сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата на Украине), которого на видео в следственном изоляторе (СИЗО) Одессы заставляли на четвереньках подносить тапки зубами, был арестован по обвинению в аналогичных издевательствах над мобилизованными. Об этом заявляет Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным ведомства, в отношении мужчины ведется расследование по части 3 статьи 127 УК Украины («Пытки») и части 2 статьи 146 («Незаконное лишение свободы и похищение человека»). В ГБР также заявили, что уже открыто уголовное производство и по факту издевательств над самим военкомом в СИЗО.

До этого сотрудники ТЦК силой мобилизовали глухонемого мужчину в Одессе. На опубликованном видео несколько военных в камуфляже и с закрытыми лицами силой затаскивают сопротивляющегося мужчину в микроавтобус, игнорируя возмущение местных жителей, утверждающих, что задержанный является глухонемым инвалидом. По словам сотрудников ТЦК, тот якобы находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. В январе 2026 года министр обороны страны Михаил Федоров заявил, что число уклоняющихся от службы в стране достигло двух миллионов человек, а количество военнослужащих, самовольно покинувших свои части, составляет около 200 тысяч.

Ранее в Одессе прикованная к кровати мать мобилизованного осталась одна.