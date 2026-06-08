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Лихачев заявил о постоянных ударах ВСУ по Энергодару в выходные

Лихачев: удары ВСУ по жилым домам и гражданским продолжались все выходные
kremlin.ru

Удары Вооруженных сил Украины (ВС) по Энергодару в Запорожской области продолжались в прошедшие выходные. Об этом заявил глава «Росатома» Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

«К сожалению, все выходные удары продолжались... по жилым домам, по гражданским, частным автомобилям, по автомобилям снабжения», — сказал он.

Лихачев назвал такой подход противника тактикой выматывания жителей города.

До этого глава города Максим Пухов сообщил, что в результате ночной атаки на Энергодар пострадали три человека, двое из них были госпитализированы.

По его данным, в результате ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом, одна из квартир полностью выгорела. Также были атакованы и объекты банковской сферы — повреждения получили два отделения банка ПСБ.

7 июня директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина сообщила, что на фоне атак Вооруженных сил Украины на Энергодар станция работает в штатном режиме. По ее словам, ударов в районе Запорожской АЭС зафиксировано не было.

Ранее Балицкий назвал удары ВСУ по Энергодару актом ядерного терроризма.

 
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