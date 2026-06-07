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Армия

В Энергодаре рассказали о повреждениях после ночного обстрела города

Пухов: три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ на Энергодар
Максим Пухов/Telegram

Три человека пострадали в результате ночной атаки на город Энергодар Запорожской области. Об этом сообщил глава города Максим Пухов в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью город подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. К сожалению, пострадали трое мирных жителей... двое из них госпитализированы», — написал мэр Энергодара.

По его данным, в результате ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом, одна из квартир полностью выгорела.

Кроме того, были атакованы объекты банковской сферы — повреждения получили два отделения банка ПСБ.

Ситуация находится на контроле городских служб и медиков, добавил Пухов.

7 июня директор по коммуникациям Запорожской атомной электростанции Евгения Яшина сообщила, что на фоне атак Вооруженных сил Украины на Энергодар станция работает в штатном режиме. По ее словам, ударов в районе Запорожской АЭС зафиксировано не было.

Ранее ВСУ ударили по питающей Запорожскую АЭС тепловой электростанции.

 
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