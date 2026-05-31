Балицкий обвинил Украину в акте ядерного терроризма

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в «Максе» назвал удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару актом ядерного терроризма.

«Удар в непосредственной близости от ядерного объекта — это акт ядерного терроризма», — написал он.

Балицкий подчеркнул, что это это не может оставаться без самой жесткой реакции.

31 мая Балицкий заявил, что минувшей ночью Энергодар подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, украинские войска атаковали парковку у родильного дома. В итоге полностью сгорел микроавтобус, повреждения получили четыре легковых автомобиля. По словам губернатора, в здании роддома выбиты окна.

30 мая боевой дрон попал в здание машинного зала блока № 6 ЗАЭС. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев уточнил, что БПЛА взорвался, при этом оборудование внутри помещения не получило повреждений. В стене машинного зала образовалась дыра. Лихачев добавил, что эта атака стала первой в истории мирового сообщества на основное оборудование АЭС.

