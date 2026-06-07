Представитель Запорожской АЭС рассказал о работе станции

На ЗАЭС сообщили о штатной работе станции на фоне атак ВСУ на Энергодар

Запорожская атомная станция, на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар, работает штатно. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.

«Атак в районе Запорожской АЭС не было. Станция работает в штатном режиме», — сказал он.

По словам Яшиной, все параметры безопасности контролирует персонал.

Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность Российской Федерации. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года блоки АЭС находятся в режиме холодного останова.

5 июня пресс-служба станции в мессенджере «Макс» сообщила, что Запорожская АЭС была полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. В пресс-службе отмечали, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов.

Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.