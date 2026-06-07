Представитель Запорожской АЭС рассказал о работе станции

Запорожская атомная станция, на фоне атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Энергодар, работает штатно. Об этом РИА Новости заявила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина.
«Атак в районе Запорожской АЭС не было. Станция работает в штатном режиме», — сказал он.
По словам Яшиной, все параметры безопасности контролирует персонал.
Запорожская атомная электростанция находится на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность Российской Федерации. Генерацию на энергоблоках остановили в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года блоки АЭС находятся в режиме холодного останова.
5 июня пресс-служба станции в мессенджере «Макс» сообщила, что Запорожская АЭС была полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы. В пресс-службе отмечали, что после потери внешнего электроснабжения энергоблоки станции перевели на питание от резервных дизель-генераторов.
Ранее Захарова заявила об опасности «ядерной катастрофы» на ЗАЭС.