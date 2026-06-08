Собянин сообщил о третьем за день сбитом дроне на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили один беспилотник на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале на платформе «Макс».
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказано в сообщении Собянина.
Незадолго до этого миэр Москвы уже сообщал о двух сбитых дронах на подлете к столице.
По информации Минобороны России, средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Москвоской областью, а также над акваториями Черного и Азовских морей.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.
Глава Крыма Сергей Аксенов также сообщал, что дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара пострадал машинист, его помощник получил травмы, несовместимые с жизнью.
Ранее в Белгороде беспилотник упал на жилой дом.