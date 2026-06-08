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Армия

В Белгороде беспилотник упал на жилой дом

Мэр Белгорода Демидов сообщил о падении дрона на многоэтажку
Telegram-канал «ДЕМИДОВ»

Украинский беспилотник упал на крышу многоквартирного жилого дома в Белгороде, однако его боевая часть не детонировала. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

По его словам, с раннего утра Белгород подвергается атакам со стороны ВСУ. Предварительно, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Демидов уточнил, что один из беспилотных летательных аппаратов упал на крышу многоэтажного дома. После падения детонации не произошло.

На место оперативно прибыли экстренные службы. Специалисты обследовали территорию, после чего вывезли беспилотник. По предварительной информации, угрозы для жителей дома нет.

Накануне под Белгородом БПЛА ударил по автомобилю с супругами. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы. У ее мужа множественные осколочные ранения предплечья и кисти — его госпитализировали. Автомобиль семейной пары поврежден.

Ранее под Белгородом дрон ударил по автомобилю с девочкой 12 лет, она получила серьезные ранения.

 
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