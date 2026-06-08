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Армия

На подлете к Москве уничтожен беспилотник

Собянин: уничтожен еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы
Егор Алеев/РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили второй за день беспилотник, летевший в сторону Москвы. Об этом сообщил в мессенджере «Макс» мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в настоящее время специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков сбитого дрона.

О первом сбитом беспилотнике Собянин сообщил утром 8 июня.

В Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны в ночь на 8 июня уничтожили 310 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе над Москвоским регионом, а также над акваториями Черного и Азовских морей.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в городе за сутки уничтожили 36 беспилотников Вооруженных сил Украины.

Также глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что дрон атаковал тепловоз пассажирского поезда Москва — Симферополь. В результате удара пострадал машинист, его помощник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Кремле прокомментировали продолжающиеся атаки украинских БПЛА в России.

 
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